Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Autohof Niederaula-Niederjossa

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Am Samstag (15.11.), zwischen 17:30 Uhr bis 18 Uhr, war ein rote PKW Audi Q2 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Autohof in Niederjossa geparkt und wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt. An dem Audi entstand Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden unter 06621- 932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld oder unter www.polizei.hessen.de erbeten.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

