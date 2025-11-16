POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Autohof Niederaula-Niederjossa
LK Hersfeld-Rotenburg (ots)
Niederaula. Am Samstag (15.11.), zwischen 17:30 Uhr bis 18 Uhr, war ein rote PKW Audi Q2 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Autohof in Niederjossa geparkt und wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt. An dem Audi entstand Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden unter 06621- 932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld oder unter www.polizei.hessen.de erbeten.
gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen
