POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Autohof Niederaula-Niederjossa

Bad Hersfeld (ots) - Am Samstag (15.11.), gg. 23:50 Uhr, stieß der Fahrer eines grauen PKW Skoda vor einem Tanzlokal in der Straße "Auf der Unteraue" mit der Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite eines dort parkenden, blauen PKW VW. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 600 Euro, zu kümmern. Eine Zeugin, die den Unfall wahrnahm, verständigte die ...

