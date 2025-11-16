Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Pkw - Scheiben bei 2 Pkw in Lauterbach eingeschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Im Nacht zu Sonntag (16.11.) wurden in der Straße "Eselswörth" bei einem schwarzen VW Polo die Heckscheibe und in der Straße "Am Graben" bei einem weißen Hyundai i30 die Frontscheibe von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen. An beiden PKW entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 500EUR.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Umfeld der Tatorte verdächtige Wahrnehmungen hatten, werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/service/onlinewache zu richten.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell