POL-OH: Vorfahrtsverstoß in Petersberg am 15.11.2025

Petersberg. Am Samstagabend (15.11.) kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rhönbergstraße in Petersberg. Ein 26-jähriger Hofbieberer befuhr mit seinem VW Golf die Rhönbergstraße und wollte dann geradeaus weiter in Richtung Rabanus-Maurus-Straße fahren. Gleichzeitig missachtete ein 36-jähriger Ukrainer aus Niedersachsen, der mit einem in Tschechien zugelassenen VW Passat von der Bergstraße nach links in die Rhönbergstraße einbiegen wollte die Vorfahrt des Hofbieberers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 EUR.

