POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jährige Yesmina R. vermisst

Bad Hersfeld/Friedewald (ots)

Die Polizei Bad Hersfeld sucht die Yesmina R. aus Friedewald. Die 14-jährige wird seit Freitag (14.11.) vermisst . Sie wurde zuletzt gegen 9.45 Uhr in Schenklengsfeld gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Yesmina R. kann wie folgt beschrieben werden: sie wirkt älter als 14 Jahre (schätzungsweise 16 Jahre), hat eine schlanke Statur, ist circa 160 Zentimeter groß, hat braune lange Haare und blau-graue Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie vermutlich wie folgt bekleidet: dunkelblaue Jeans, schwarze kurze Winterjacke (siehe Foto), schwarzes Oberteil, weiße Nike-Sneaker.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeidirektion Bad Hersfeld 06621 932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

