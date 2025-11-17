POL-OH: Update: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3176 - 37-Jährige verstorben
Fulda (ots)
Hilders. Am Sonntag (9.11.), gegen 15.55 Uhr, kam es auf der L 3176 zwischen der thüringisch-hessischen Landesgrenze und Hilders zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem drei Person verletzt wurden. Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6154551
Die 37-Jährige verstarb am Freitag (14.11.) aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Krankenhaus.
(Marc Leipold)
