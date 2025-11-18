Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bronzestatue entwendet - Versuchter Motorroller-Diebstahl - Pkw beschädigt - Fahrrad entwendet - Toyota zerkratzt

Fulda (ots)

Bronzestatue entwendet

Fulda. Wie der Polizei am Montagmorgen (17.11.) bekannt gemacht wurde, entwendeten Unbekannte in einem nicht bekannten Zeitraum eine circa 60 Zentimeter hohe Statue aus Bronze von einem Grab auf einem Friedhof in der Bernhardser Straße in Bernhards. Der Wert des Diebesgutes ist nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Motorroller-Diebstahl

Künzell. Ein vor einer Garage in der Turmstraße abgestellter und gesicherter Motorroller der Marke "Peugeot" (Modell: Jetforce) war zwischen Sonntagabend (16.11.) und Montagmorgen (17.11.) Ziel Unbekannter. Diese beschädigten nach aktuellen Erkenntnissen das Lenkradschloss und versuchten den Roller kurzzuschließen. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Fulda. Ein Senior stellte am Freitag (14.11.) seinen schwarzen Mercedes GLA auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Künzeller Straße ab. Am Sonntag (16.11.) bemerkte er, dass Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatten. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad entwendet

Fulda. Aus einem Fahrrad- und Geräteschuppen in der Straße "Im Mühlfeld" entwendeten Unbekannte zwischen dem 20. Oktober und 15. November ein silbernes Fahrrad der Marke Bergamont (Modell: Revox 3) im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Toyota zerkratzt

Fulda. Ein grauer Toyota C-HR wurde zwischen Samstag (15.11.) und Montag (17.11.) durch Unbekannte beschädigt, indem beide Türen der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Vor dem Peterstor". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell