Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 14-Jährige bei Verkehrsunfall in Bad Oeynhausen leicht verletzt

Bad Oeynhausen-Rehme (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag wurde eine junge E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.

Ein Mindener (26) befuhr nach bisheriger Kenntnis gegen 13:40 Uhr mit seinem Renault die Hermann-Löns-Straße in Fahrtrichtung Alte Rehmer Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein Mädchen aus Bad Oeynhausen, mit ihrem E-Scooter die Hermann-Löns-Straße zu überqueren. Hierzu fuhr sie vom Gehweg in Richtung der gegenüberliegenden Einmündung zur Robertstraße.

Aus Sicht der Jugendlichen näherte sich von links der Renault des 26-Jährigen. Auf der Hermann-Löns-Straße kam es schließlich zum Zusammenstoß. Die 14-Jährige prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Ein Rettungswagen brachte das glücklicherweise nur leicht verletzte Mädchen in das Krankenhaus Bad Oeynhausen. Am Fahrzeug des Mindener Pkw-Fahrers entstand Sachschaden: Die Windschutzscheibe riss, zudem entstanden Dellen an der Motorhaube.

