Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kracht gegen Blumenkübel

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

(FW) Im Bereich einer Einmündung in Nettelstedt kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Eine 76-Jährige beabsichtigte auf der Schnathorststraße gegen 07:15 Uhr mit ihrem Wagen nach links auf die Ravensberger Straße (B65) in Richtung Lübbecke einzufahren. Zeitgleich befuhr ein Opel-Fahrer (21) die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hille. Somit kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision schleuderte die Hüllhorsterin mit ihrem Mazda gegen einen sich neben der Fahrbahn befindlichen Blumenkübel.

Beide Verunfallten mussten vor Ort ärztlich behandelt werden. Sie wurden anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Aufgrund der starken Beschädigungen an beiden Kraftwagen waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ravensberger Straße war für die Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell