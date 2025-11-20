PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß auf der B 61

Petershagen (ots)

(SN) Eine leicht verletzte Autofahrerin, zwei kaputte Autos und ein höherer Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Petershagen-Ovenstädt am späten Donnerstagnachmittag.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 18-jährige VW-Fahrerin aus Raddestorf gegen 17 Uhr zunächst die Westenfelder Straße befahren und von dieser nach links auf die Straße Neuer Postdamm (B 61) in Fahrtrichtung in Richtung Uchte einbiegen wollen. Zeitgleich befand sich eine Opel-Fahrerin (54) - ebenfalls in Fahrtrichtung Uchte - auf der Bundesstraße. Infolge des Abbiegemanövers kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Kräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich um die beiden Frauen.

Während die 54-jährige Fahrerin aus Uchte leichte Verletzungen erlitt und ins Klinikum Minden gebracht wurde, blieb die Fahranfängerin offenbar körperlich unversehrt. Beide Autos wurden abgeschleppt, die verschmutzte Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr gereinigt. Den entstandenen Sachschaden bezifferten die eingesetzten Beamten auf rund 18.000 Euro.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 13:03

    POL-MI: Pedelec-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

    Bad Oeynhausen-Volmerdingsen (ots) - (DM) Auf der Volmerdingsener Straße kam es im Bereich der Einmündung Schnedigsen am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hiller schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige mit ihrem Toyota die Volmerdingsener Straße in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen. Parallel dazu war ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem rechtsseitigen Radweg in ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:51

    POL-MI: Schüler nach Sturz nicht mehr in Lebensgefahr

    Petershagen (ots) - (TB) Auf dem Schulhof der Sekundarschule in Petershagen-Lahde kam es wie bereits berichtet am Montagmittag zu einem Unglücksfall. Hierbei zog sich ein Jugendlicher nach erster medizinischer Einschätzung eine Verletzung zu, die zunächst als lebensbedrohlich bewertet wurde. Zwischenzeitlich befindet sich der Verunfallte sich auf dem Weg der Genesung. Bisher konnte ermittelt werden, dass neben dem ...

    mehr
