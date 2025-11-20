Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß auf der B 61

Petershagen (ots)

(SN) Eine leicht verletzte Autofahrerin, zwei kaputte Autos und ein höherer Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Petershagen-Ovenstädt am späten Donnerstagnachmittag.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 18-jährige VW-Fahrerin aus Raddestorf gegen 17 Uhr zunächst die Westenfelder Straße befahren und von dieser nach links auf die Straße Neuer Postdamm (B 61) in Fahrtrichtung in Richtung Uchte einbiegen wollen. Zeitgleich befand sich eine Opel-Fahrerin (54) - ebenfalls in Fahrtrichtung Uchte - auf der Bundesstraße. Infolge des Abbiegemanövers kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Kräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich um die beiden Frauen.

Während die 54-jährige Fahrerin aus Uchte leichte Verletzungen erlitt und ins Klinikum Minden gebracht wurde, blieb die Fahranfängerin offenbar körperlich unversehrt. Beide Autos wurden abgeschleppt, die verschmutzte Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr gereinigt. Den entstandenen Sachschaden bezifferten die eingesetzten Beamten auf rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell