PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Schutz vor Wohnungseinbrüchen in der dunklen Jahreszeit - Polizei mahnt zu erhöhter Aufmerksamkeit

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit und dem Beginn der dunklen Jahreszeit verzeichnet die Polizei erfahrungsgemäß einen Anstieg von Wohnungseinbrüchen. Die früh einsetzende Dämmerung und längeren Nächte bieten Einbrechern günstige Gelegenheiten, unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen.

Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit in Hessisch Lichtenau zeigt die Wichtigkeit des Themas, Sicherung rund um Haus, Wohnung und Eigentum. Unbekannte Täter hatten sich hier Mitte Oktober noch vor der Zeitumstellung in den Abend-/Nachtstunden gewaltsam Zugang über eine Terrassentür zu einem Wohnhaus in der Thüringer Straße in Hessisch Lichtenau verschafft. Die Abwesenheit der Bewohner hatten die Einbrecher ausgenutzt, um einen Tresor mit Bargeld und Schmuck an sich zu bringen. Zudem hatten die Täter Sachschaden in Höhe von 300 Euro angerichtet. (s. auch PM vom 15.10.2025, 11.32 Uhr)

Die Polizei appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger, besonders wachsam zu sein und geeignete Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Gerade in den frühen Abendstunden, wenn es bereits dunkel ist, aber viele Menschen noch außer Haus sind, bieten sich für den oder die Täter günstige Voraussetzungen.

Diese erkennen sie häufig an dunklen Fenstern, fehlender Beleuchtung oder offenstehender Garage (nicht vorhandene Fahrzeuge). Aber auch dauerhaft geschlossene Rollläden oder überquellende Briefkästen können auf Abwesenheit der Bewohner hindeuten. Ziel der Täter sind meist Bargeld, Schmuck, Elektronikgeräte oder andere leicht transportable Wertgegenstände.

Um das Risiko eines Einbruchs deutlich zu verringern, empfiehlt die Polizei folgende Maßnahmen:

   -	Schließen Sie Türen und Fenster immer sorgfältig ab - auch bei 
kurzer Abwesenheit. -	Vermeiden Sie dauerhaft geschlossene Rollläden,
um keine Abwesenheit zu signalisieren. -	Beleuchtung rund um das Haus
kann helfen, potenzielle Täter abzuschrecken. Bewegungsmelder und 
Timer sind hier nützlich. -	Nutzen Sie Zeitschaltuhren oder smarte 
Lichtsteuerung, um Anwesenheit zu simulieren. -	Lagern Sie Bargeld 
und Wertsachen sicher und außer Sichtweite. -	Achten Sie auf Ihre 
Nachbarschaft - melden Sie verdächtige Personen, Geräusche oder 
Fahrzeuge umgehend der Polizei. -	Geben Sie keine Hinweise auf Ihre 
Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
Anrufbeantworter. -	 Ergänzen Sie einfache mechanische Sicherungen, 
beispielsweise durch Querriegel oder zusätzliche Türschlösser.

"Ein wachsames Umfeld kann entscheidend sein, um Einbrüche zu verhindern", betont die Polizei. "Wer aufmerksam ist und bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 wählt, leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in seiner Nachbarschaft." Mit gegenseitiger Achtsamkeit und kleinen technischen Verbesserungen lässt sich das Einbruchsrisiko deutlich senken - damit die dunkle Jahreszeit nicht zur Tatzeit wird.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler / PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:53

    POL-ESW: Einbruch und Kraftstoffdiebstahl bei Gartenbaufirma; Polizei sucht Zeugen

    Eschwege (ots) - Polizei Sontra Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das Gelände einer Gartenbaufirma in der Straße "Lurloch" in Sontra eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr unberechtigt Zutritt zum Firmengelände. Auf dem ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:13

    POL-ESW: Pressebericht 06.11.2025 -Verkehrsunfälle-/delikte-

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen Am Mittwoch ist ein 50-Jähriger aus Eschwege auf seinem Rad zu Fall gekommen und hat sich dabei Sturzverletzungen und Schäden an der Bekleidung zugezogen, nachdem er wegen eines anderen Pkw abbremsen musste. Der Unfall ereignete sich um 10.43 Uhr in Eschwege, der 50-Jährige befuhr zu dieser Zeit die Straße Birkengrund und wollte von dort nach ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:50

    POL-ESW: Verkehrsunfallflucht mit leichtem Personenschaden

    Eschwege (ots) - Polizei Hessisch Lichtenau Am Mittwochmorgen kam es gegen 06.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau berichten, befuhren ein 38-Jähriger aus Großalmerode in einem LKW und ein 42-Jähriger aus Ahnatal in einem Kleintransporter (Sprinter) in besagter Reihenfolge die Friedrichsbrücker Straße (L 3225) aus der Ortslage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren