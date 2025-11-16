Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Schornsteinbrand in Arnsberg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Arnsberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 16. November 2025, wurde die Wache 2 und der Löschzug Bruchhausen/Niedereimer um 15:49 Uhr zu einem Schornsteinbrand in der Bruchhausener Straße in Arnsberg alarmiert. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. Ursache des Brandes waren Rußablagerungen im Schornstein. Zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz reinigten den Kamin über die Drehleiter mit einem Kehrgerät, während ein weiterer Trupp im Keller die herabfallenden Ablagerungen aus dem Revisionsschacht entfernte. Parallel dazu kontrollierten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera das Gebäude und setzten einen Hochleistungslüfter ein, um das Gebäude zu belüften.

Der zwischenzeitlich eingetroffene Schornsteinfeger begutachtete die Maßnahmen der Feuerwehr.

Während des Einsatzes war die Bruchhausener Straße durch die Polizei vollständig gesperrt. Gegen 17:00 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle zurückbauen und den Einsatz erfolgreich beenden.

