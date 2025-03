Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon/Rhein-Neckar-Kreis - BAB 5 - Karlsruhe: 25-jähriger VW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen

Sankt Leon (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12.47 Uhr, sollte ein die BAB 5 in Richtung Karlsruhe fahrender VW, in Höhe Sankt Leon, durch eine Streife des Autobahnpolizeireviers Walldorf einer Kontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen der Streife ignorierte der Fahrer, beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete weiter auf der BAB 5 in Richtung Karlsruhe. Auf seiner Flucht beschleunigte der Flüchtende seinen Pkw in der Spitze bis auf eine Geschwindigkeit von 190 km/h. Hierbei kam es bei mäßigem Verkehrsaufkommen zeitweise zu riskanten Fahrmanövern, wodurch jedoch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht konkret genötigt oder gefährdet wurden. Die Verfolgung setzte sich an Bruchsal vorbei über die BAB 5 weiter fort, ohne dass der Flüchtende seine Fahrweise änderte. Erst an der Anschlussstelle KA-Nord fuhr er von der Autobahn ab und von dort aus über Kreis- und Ortsstraßen in den Stadtteil Hagsfeld. Hier endete seine Flucht in einem Feldgebiet, wo der Flüchtende an einem Baum verunfallte. Unbeeindruckt vom Geschehen setzte der flüchtende und unverletzte Fahrzeuglenker seine Flucht weiter zu Fuß fort. In gemeinsamer Koordination der Polizeipräsidien Karlsruhe und Mannheim konnte der 25-Jähriger Fahrzeuglenker unweit seines verunfallten VW widerstandlos festgenommen werden. Dabei wurden die Streifen von einem Polizeihubschrauber des Polizeipräsidium Einsatz unterstützt. Im Verlauf der Ermittlungen, die durch das Autobahnpolizeirevier Walldorf geführt werden, wurde auch schnell die Motivation des 25-Jährigen klar. Nicht nur dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, keinen gültigen Führerschein besaß, war der Pkw mit falschen Kennzeichen versehen und besaß keinen gültigen Versicherungsschutz. Dem 25-Jährigen wurde im Anschluss an seine Festnahme eine Blutprobe entnommen. Sein VW, an dem ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, wurde abgeschleppt. Der 25-Jährige muss sich neben Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter berauschenden Mitteln, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wegen diverser Verkehrsdelikte vor einem Gericht verantworten, die noch Gegenstand der Ermittlung sind. Die geschädigten Verkehrsteilnehmer, sowie weitere Geschädigte oder Zeugen, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Walldorf unter der Tel-Nr.: 06227 / 35826-0 in Verbindung zu setzen.

