FW-AR: Spenden für den Feuerwehr-Nachwuchs in Herdringen und Oeventrop

Große Freude bei den jüngsten Mitgliedern der Feuerwehr Arnsberg: Gleich zweimal durfte sich der Nachwuchs über großzügige Spenden freuen, die ihr spannendes Hobby unterstützen.

Die SPD "Im Ruhrtal" sammelte im Rahmen ihres Sommerfestes auf dem Segelflugplatz Spenden zugunsten der Kinder- und Jugendfeuerwehr Oeventrop. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich mit einer freiwilligen Spende für das kostenfreie Angebot des Tages zu bedanken. Mit dem gesammelten Betrag möchte die SPD "Im Ruhrtal" die wertvolle Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr fördern und das Engagement der jungen Mitglieder für die Gemeinschaft würdigen.

Auch bei der Kinderfeuerwehr des Löschzuges Herdringen war die Freude groß: Im Rahmen einer T-Shirt-Aktion des diesjährigen Schützenfestes wurden Spenden für soziale Projekte im Ort gesammelt. Dabei wurde die Kinderfeuerwehr mit einem Löschanhänger für den Spiel-Unimog und einem Lernkoffer "Kinderfeuerwehr" bedacht. Die Übergabe erfolgte durch die Schützenbruderschaft Herdringen, vertreten durch Moritz Voßbeck, während eines Übungsdienstes - sehr zur Begeisterung der kleinen Nachwuchsretter, die die neuen Materialien sofort begeistert ausprobierten.

Diese beiden Spendenaktionen zeigen, dass das Engagement der Kinder- und Jugendfeuerwehren gesehen und geschätzt wird. Solche Unterstützungen sind ein wichtiger Beitrag, um den Nachwuchs langfristig zu fördern und das Ehrenamt lebendig zu halten. Die Feuerwehr Arnsberg bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, der SPD "Im Ruhrtal" sowie der Schützenbruderschaft Herdringen für ihre Unterstützung und Wertschätzung.

