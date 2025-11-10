Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Unfall mit Reisebus, Sprinter und Sattelzugmaschine mit Auflieger auf der Autobahn (A)2

Hannover (ots)

Am Montagmorgen, 10.11.2025, sind ein Reisebus, ein Mercedes Vito und ein Sattelzug mit Auflieger auf der A2 in Höhe Langenhagen kollidiert. Bei dem Unfall wurden zwei Pkw-Insassen leicht verletzt. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover befuhren die drei Fahrzeuge die A2 gegen 08:55 Uhr in Richtung Dortmund. In Höhe Langenhagen fuhr der 42-jährige Fahrer des Reisebusses auf dem mittleren Fahrstreifen auf den vor ihm fahrenden Mercedes auf. Dieser wurde durch den Aufprall gegen die Sattelzugmaschine geschleudert. Die neun Fahrgäste des Reisebusses im Alter zwischen 15 und 62 Jahren sowie der 46-jährige Fahrer des Sattelzuges blieben bei dem Unfall körperlich unverletzt. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes und sein 54-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 75.000 Euro.

Die Autobahnpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Zeugen, die insbesondere Angaben machen können, wann der Mercedes Vito vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, werden gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0511 109-8930 zu melden. / pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell