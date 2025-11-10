Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannte entwenden nicht zugelassene Fahrzeuge - Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Autos geben?

Hannover (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25.10.2025 haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Autohauses auf der Buchholzer Straße in Hannover verschafft. Sie entwendeten zwei nicht zugelassene Pkw mitsamt der Originalschlüssel. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Autos geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover brachen die Unbekannten in die Büroräumlichkeiten des Automobilhändlers ein und durchwühlten diese. Sie entwendeten Fahrzeugschlüssel und die dazugehörigen Fahrzeuge. Dabei handelt es sich um eine weiße Mercedes B-Klasse mit einem älteren Unfallschaden an der Fahrertür sowie um einen schwarzen BMW X3 mit einer auffälligen braunen Innenausstattung. Der vorläufige Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Da bisherige Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, wenden sich die Ermittler nun mit den Bildern der entwendeten Fahrzeuge an die Bevölkerung. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buchholzer Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, pol

