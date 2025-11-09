PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt/Poggenhagen: Polizei Hannover nimmt Tatverdächtigen nach Machetenangriff fest

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 09.11.2025, haben Polizeibeamte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei einen mutmaßlichen Gewalttäter in Neustadt am Rübenberge/ Poggenhagen überwältigt und festgenommen. Der 26-jährige Mann hatte zuvor einen 62-Jährigen mit einer Machete angegriffen und verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover randalierte der Tatverdächtige gegen 23:00 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Moordorfer Straße. Dabei beschädigte er im Nahbereich geparkte Fahrzeuge und demolierte seine Wohnungseinrichtung. Im weiteren Verlauf griff der Mann seinen 62-jährigen Nachbarn mit der Machete an und verletzte ihn. Der Verletzte konnte sich eigenständig in seine Wohnung retten und einen Notruf absetzen. Zwischenzeitlich hatte sich der Tatverdächtige in seine Wohnung zurückgezogen und randalierte weiter. Polizeikräfte umstellten die Wohnung des Verdächtigen, als dieser plötzlich erneut heraustrat und nun die Beamten mit der Machete angriff. Trotz mehrfacher Ansprache und der wiederholten Androhung des Schusswaffengebrauchs stoppte der Angreifer nicht. Ein Polizeibeamter machte daraufhin von seiner Schusswaffe Gebrauch, traf den Verdächtigen jedoch nicht. Der Angreifer flüchtete sich daraufhin wieder in seine Wohnung zurück und brach seinen Angriff ab.

Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos sowie die Verhandlungsgruppe Hannover unterstützten die Kräfte vor Ort und nahmen Kontakt zu dem weiterhin bewaffneten und aggressiven Verdächtigen auf. Dieser konnte im weiteren Verlauf nur durch den Einsatz der Spezialkräfte mit einem Tasers überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er nach einer medizinischen Inaugenscheinnahme durch eine Notärztin und eine Rettungswagenbesatzung in den Polizeigewahrsam gebracht. Der 26-jährige Mann wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Der 62-jährige Angegriffene konnte nach kurzem Krankenhausaufenthalt wieder entlassen werden.

Die Polizei Hannover hat gegen den Angreifer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Tatmotiv dauern an. Gegen den Polizeibeamten wurde ebenso ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hierbei handelt es sich um eine Standardmaßnahme, die zur Überprüfung der polizeilichen Schussabgabe dient./ pol, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

