POL-H: Zeugenaufruf Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten am Bahnhof Egestorf

Unbekannte haben am späten Donnerstagabend (06.11.2025), gegen 22:20 Uhr, einen Zigarettenautomaten am Bahnhof Egestorf (Barsinghausen) gesprengt. Die Polizei bittet hierzu um Zeugenhinweise.

Ein 19-jähriger Anwohner hatte gegen 22:20 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Zeitgleich bemerkte ein Passant den qualmenden Zigarettenautomaten, der in unmittelbarer Nähe des Wartebereiches am Bahnhof Egestorf aufgestellt ist. Der lodernde Automat wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Beamte des Zentralen Kriminaldienstes stellten bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass der Automat durch ein bislang unbekanntes Sprengmittel stark beschädigt worden ist. Ob tatsächlich Tabakwaren entwendet worden sind, ist bislang unklar. Auch zur endgültigen Schadenshöhe können bislang keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5222 zu melden. / schie, deb

