POL-H: Nachtragsmeldung: 76-jähriger Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall
Hannover (ots)
Der lebensgefährlich verletzte 76-Jährige, der am 25.09.2025 auf der Göttinger Straße/ Schöneberger Straße in Pattensen mit einem Pkw kollidierte, erlag am 05.11.2025 im Krankenhaus seinen Verletzungen. /rod, san
Die Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6125821
