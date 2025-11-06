Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 76-jähriger Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Der lebensgefährlich verletzte 76-Jährige, der am 25.09.2025 auf der Göttinger Straße/ Schöneberger Straße in Pattensen mit einem Pkw kollidierte, erlag am 05.11.2025 im Krankenhaus seinen Verletzungen. /rod, san

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6125821

