POL-H: Langenhagen: Zwei Sattelzugmaschinen im Wert von 180.000 Euro entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Langenhagen: Zwei Sattelzugmaschinen im Wert von 180.000 Euro entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover

Die Polizei Hannover sucht mit Fotos von zwei entwendeten Sattelzugmaschinen aus Langenhagen nach Zeugen. Gegen Mitternacht am 03.11.2025 haben unbekannte Täter zwei Sattelzugmaschinen von einem Abstellplatz in Langenhagen entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Abstellort, der Tat oder den unbekannten Tätern machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz der Polizei Hannover stellten Mitarbeitende die Maschinen zuletzt am 01.11.2025 am Frachthof in Langenhagen ab. Am Montagmorgen, 03.11.2025, stellten diese schließlich den Diebstahl fest. Die bisherigen Ermittlungen konnten den Tatzeitraum auf Mitternacht des 03.11.2025 eingrenzen. Bei den entwendeten Sattelzugmaschinen handelt es sich um zwei weiße Volvo FH Modelle mit einem Gesamtwert von ca. 180.000 Euro. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Kennzeichen auf den Bildern unkenntlich gemacht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder den entwendeten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol, ms

