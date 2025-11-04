Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Kleefeld: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Hannover (ots)

Eine 61-jährige Pedelecfahrerin ist am 03.11.2025 in der Berckhusenstraße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine vorausfahrende Fahrradfahrerin scherte aus unbekannten Gründen aus sodass die 61-Jährige auswich, gegen einen Poller geriet und stürzte. Die Unfallverursacherin flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt befuhr die 61-Jährige Frau gegen 15:50 Uhr die Berckhusenstraße in Richtung Pferdeturm. Kurz vor dem Dohmeyers Weg scherte die Unfallverursacherin nach links aus. Die dahinter fahrende 61-Jährige wich aus und kollidierte mit einem Poller. Aufgrund der Kollision stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Sofort alarmierte Polizei- und Rettungskräfte versorgten die Verletzte medizinisch vor Ort. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zu der Flüchtigen liegt zur Zeit keine Beschreibung vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Unfallflüchtigen geben können, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Rufnummer 0511-109 3215 zu melden./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell