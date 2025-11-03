Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall auf der A7 - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am späten Sonntagabend, 02.11.2025, sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn (A) 7 mehrere Personen verletzt worden, darunter auch drei Kinder. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen Der Autobahnpolizei Garbsen befuhr ein 44-jähriger Mann gegen 23:00 Uhr mit einem VW Sharan die A7 in Fahrtrichtung Kassel. Zwischen dem Autobahnkreuz Hannover/Kirchhorst und dem Autobahnkreuz Hannover-Ost fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden VW Golf auf, in dem sich fünf Personen befanden - darunter drei Kinder im Alter zwischen einem und elf Jahren.

Der Fahrer des VW Sharan erlitt schwere Verletzungen. Die 29-jährige Fahrerin des VW Golf, ihr 30 Jahre alter Beifahrer sowie die drei Kinder wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Richtungsfahrbahn Kassel für ca. eine Stunde teilgesperrt.

Die Autobahnpolizei Garbsen hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell