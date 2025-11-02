Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landestraße (L) 413: Fünf Schwerverletzte bei Verkehrsunfall zwischen Sievershausen und Hämelerwald

Hannover (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, sind fünf Menschen bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 413 zwischen Sievershausen und Hämelerwald schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte befuhr ein 54-jähriger Mann aus Peine am Samstagmittag mit einem VW Golf die Landesstraße 413, aus Richtung Sievershausen kommend in Fahrtrichtung Hämelerwald. Der Wagen war zu diesem Zeitpunkt mit drei weiteren Personen aus Peine besetzt. Dabei handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 44 und 19 Jahren, sowie eine 14-jährige Jugendliche. Zur selben Zeit fuhr ein 23-jähriger Mann aus Braunschweig mit einem Audi in entgegengesetzter Richtung. Gegen 14:05 Uhr kam der Audifahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß frontal mit dem Golf zusammen.

Bei der Kollision erlitten alle fünf Insassen beider Fahrzeuge schwere Verletzungen. Der alarmierte Rettungsdienst sowie ein Notarzt versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie anschließend in verschiedene, umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis etwa 18:00 Uhr voll gesperrt.

Das Polizeikommissariat Lehrte hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und diese an den zuständigen Verkehrsunfalldienst Hannover weitergeleitet. Aktuell liegen der Polizei keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen beim 23-Jährigen vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827-115 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell