Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste Frau aus Hannover tot aufgefunden

Hannover (ots)

Die seit Ende September vermisste Frau aus dem hannoverschen Stadtteil Linden, nach der das Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter anderem mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht hatte, ist tot aufgefunden worden.

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 17:00 Uhr, entdeckten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an einer Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke nördlich der Gollstraße in Hannover eine leblose Person. Der Leichnam wies bereits deutliche Verwesungserscheinungen auf. Dabei handelte es sich um die vermisste Frau.

Der Kriminaldauerdienst Hannover übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen und leitete diese anschließend an das zuständige Fachkommissariat weiter. Die genauen Umstände des Todes sowie die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Trotz des tragischen Ausgangs der Öffentlichkeitsfahndung bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt und Hinweise gegeben haben.

Die Ursprungsmeldung sowie die erste Nachtragsmeldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

