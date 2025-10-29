PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 64-Jähriger aus Springe wieder da

Hannover (ots)

Seit Dienstag, 28.10.2025, hatte das Polizeikommissariat Springe nach einem 64-jährigen Mann gesucht. Wir berichteten in einer vorherigen Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6147077

Familienangehörige trafen den Mann am 29.10.2025 wohlbehalten im Stadtgebiet von Springe an.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die in der Erstmeldung veröffentlichten Bilder gelöscht. / trim, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

