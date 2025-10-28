Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt/Döhren/Waldhausen: Polizei nimmt Tatverdächtigen zu mehreren Kleinbränden in Gewahrsam

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Einsatzkräfte einen Mann in Gewahrsam genommen, der im Verdacht steht in den Stunden zuvor mehrere Mülleimer und Container in Brand gesteckt zu haben. Insgesamt brannten zwischen 01:40 Uhr und 03:00 Uhr fünf Mülltonnen in den Bereichen Südstadt, Waldhausen und Döhren.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt meldeten Anwohnende gegen 01:40 Uhr den Brand einer Mülltonne an der Hildesheimer Straße Höhe Peiner Straße. An den Einmündungen zur Fiedeler Straße sowie zur Riepestraße wurden im Lauf der Nacht ebenfalls Mülltonnenbrände gemeldet. Gegen 03:00 Uhr brannte schließlich auch eine Mülltonne am Altenbekener Damm.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Einsatzkräfte einen 33-Jährigen aus Hannover in unmittelbarer Nähe zum Brandort am Altenbekener Damm. Da er sowohl zum Brand am Altenbekener Damm als auch den weiteren Bränden tatverdächtig ist, nahmen die Einsatzkräfte ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Sollten weitere Zeugen Hinweise zu den Bränden haben, nimmt das PK Hannover-Südstadt diese unter der Telefonnummer 0511 109-3215 entgegen. /ms

