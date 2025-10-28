PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt/Döhren/Waldhausen: Polizei nimmt Tatverdächtigen zu mehreren Kleinbränden in Gewahrsam

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Einsatzkräfte einen Mann in Gewahrsam genommen, der im Verdacht steht in den Stunden zuvor mehrere Mülleimer und Container in Brand gesteckt zu haben. Insgesamt brannten zwischen 01:40 Uhr und 03:00 Uhr fünf Mülltonnen in den Bereichen Südstadt, Waldhausen und Döhren.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt meldeten Anwohnende gegen 01:40 Uhr den Brand einer Mülltonne an der Hildesheimer Straße Höhe Peiner Straße. An den Einmündungen zur Fiedeler Straße sowie zur Riepestraße wurden im Lauf der Nacht ebenfalls Mülltonnenbrände gemeldet. Gegen 03:00 Uhr brannte schließlich auch eine Mülltonne am Altenbekener Damm.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Einsatzkräfte einen 33-Jährigen aus Hannover in unmittelbarer Nähe zum Brandort am Altenbekener Damm. Da er sowohl zum Brand am Altenbekener Damm als auch den weiteren Bränden tatverdächtig ist, nahmen die Einsatzkräfte ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Sollten weitere Zeugen Hinweise zu den Bränden haben, nimmt das PK Hannover-Südstadt diese unter der Telefonnummer 0511 109-3215 entgegen. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:27

    POL-H: Mitte - Polizei nimmt vier Tatverdächtige nach schwerem Angriff fest

    Hannover (ots) - Am Sonntagnachmittag, 26.10.2025, haben Einsatzkräfte der Polizei in der Eilenriede vier Männer gestellt, die im Verdacht stehen, kurz zuvor drei Männer in der Augustenstraße schwer und leicht verletzt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen umringten die mutmaßlichen Täter die Männer vor dem Kontakt- und Konsumraum "Stellwerk" und verletzten ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:31

    POL-H: Mehrere Autos in den Stadtteilen Burg und Ledeburg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Hannover (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag, 25.10.2025, auf Sonntag, 26.10.2025, bei insgesamt sieben geparkten Fahrzeugen die Heckscheiben beschädigt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und bittet Zeugen um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken beschädigten die Täter im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren