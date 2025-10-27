PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mehrere Autos in den Stadtteilen Burg und Ledeburg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag, 25.10.2025, auf Sonntag, 26.10.2025, bei insgesamt sieben geparkten Fahrzeugen die Heckscheiben beschädigt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken beschädigten die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 22:30 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, die Heckscheiben von sieben Fahrzeugen mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Die Autos waren in verschiedenen, jedoch nahe beieinander liegenden Straßen abgestellt: Ilsenburger Weg, Hermenweg, Zellerfelder Allee, Statiusweg, Clausthaler Weg und Goslarsche Straße.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um verschiedene Marken, darunter ein Suzuki, ein Audi, ein Skoda, zwei Seat und zwei Opel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Die Polizei leitete jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der zuständige Ermittlungsdienst bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich beim zuständigen Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 zu melden./ trim, pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

