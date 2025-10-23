Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung zu Schussabgaben am Mittwochabend in Hannover

Hannover (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde am gestrigen Mittwochabend, 22.10.2025, bei einer Auseinandersetzung an der Vahrenwalder Straße ein 27-Jähriger getötet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6143240).

Im Lauf des Einsatzes hat die Polizei drei weitere Personen mit Verletzungen festgestellt. Die Personen befinden sich unter polizeilicher Bewachung in medizinischer Behandlung. Die Verletzungen gelten nicht als lebensgefährlich. Ob es sich dabei ebenfalls um Schussverletzungen handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit von einer Beteiligung der drei Personen an der Auseinandersetzung aus. Sie gelten daher als tatverdächtig. Es handelt sich um einen 19-Jährigen aus Hannover, einen 27-Jährigen aus Hamburg und einen 27-Jährigen aus der Region Hannover. Ob es sich bei einem der drei Männer um den Schützen, handelt ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Rolle aller Beteiligten dauern an.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu beteiligten Personen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell