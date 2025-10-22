PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-H: Hannover-Misburg-Süd: 11-Jähriger mit E-Scooter bei Kollision mit Pkw verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 22-Jährigen ist am Montag, 20.10.2025, ein 11 Jahre alter Junge in Hannover-Misburg-Süd leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 18:15 Uhr im Einmündungsbereich der Anderter Straße und der Hartmannstraße. Ein 22 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes-Benz C220 auf der Hartmannstraße in Richtung Anderter Straße unterwegs. An dieser Einmündung musste er aufgrund des Verkehrs halten. Als er auf die Anderter Straße in Richtung Norden einbog, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 11-Jährigen Jungen und seinem E-Scooter. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem die Frage, ob der Junge auf dem E-Scooter gefahren ist oder diesen geschoben hat und ob das Licht des PKW eingeschaltet war. Ebenfalls bittet die Polizei um Hinweise, wie sich die Personen nach dem Unfall verhalten haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

