Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hamburger Allee

Celler Straße - Polizei bittet um Hinweise zur Ampelschaltung

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 21.10.2025, sind an der Kreuzung Hamburger Allee / Celler Straße in Hannover zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 89-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet nun insbesondere um Hinweise zur Ampelschaltung an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 30-jährige Hannoveranerin gegen 19:20 Uhr mit einem schwarzen Fiat 500 die Hamburger Allee in Richtung Raschplatzhochstraße. Zeitgleich befuhr ein 89-Jähriger mit seiner grauen Mercedes-Benz B-Klasse die Celler Straße in Richtung Otto-Brenner-Straße. Im Kreuzungsbereich Hamburger Allee / Celler Straße kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 89-Jährige wurde leicht verletzt.

Wie die jeweiligen Ampeln auf der Hamburger Allee und der Celler Straße zur Zeit des Unfalls geschaltet waren, ist derzeit unklar.

Daher sucht die Polizei Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung an der Kreuzung machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell