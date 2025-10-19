Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Hannover-Wettbergen: Zwei Autos kollidieren im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün?

Hannover (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße (B) 217 (Hamelner Straße) und der Hauptstraße in Hannover-Wettbergen sind am 17.10.2025, gegen 16:15 Uhr, zwei Fahrzeuge beim Linksabbiegen miteinander kollidiert. Durch den Unfall sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 56-jähriger Mann aus Waldeck mit seinem Dacia die B217 aus Ronnenberg in Richtung Hannover. Im Kreuzungsbereich bog ein 38-Jähriger Mann aus Springe mit seinem Renault nach links in die Hauptstraße ein und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden Dacia. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge wurde sowohl der 56-jährige Daciafahrer, als auch die 26-jährige Beifahrerin im Renault leicht verletzt. Beide Verletzten wurden vor Ort durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch behandelt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der Ampelschaltung im Kreuzungsbereich zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell