POL-H: Schwerpunktkontrollen: Polizei geht gegen Drogenhändler in Hannovers Innenstadt vor

Im Rahmen von drei jeweils mehrstündigen Schwerpunktkontrollen haben Einsatzkräfte der Polizeistation Hannover-Raschplatz und der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen in der Woche vom 13.10.2025 bis 17.10.2025 zahlreiche Erfolge gelandet. So wurden mehrere Drogengeschäfte beobachtet und gegen die Beteiligten Verfahren eingeleitet. Zudem setzen die Beamtinnen und Beamten mehrere Platzverweise durch und beschlagnahmten Drogen, Tabletten sowie mutmaßliches Dealgeld.

Zur Bekämpfung der offenen Drogenkriminalität und zum Zwecke der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung führt die Polizei in der Innenstadt Hannovers seit geraumer Zeit Schwerpunktkontrollen durch. In der Woche von Montag,13.10.2025 bis Freitag, 17.10.2025, kontrollierte Einsatzkräfte der Polizeistation Raschplatz mit Unterstützung durch Beamtinnen und Beamte der ZPD gleich an mehreren Tagen. Dabei verzeichneten sie mehrere Treffer, als sie Drogengeschäfte beobachteten und durchgriffen. Zahlreiche Verfahren wurden eingeleitet sowie Drogen und mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt. Auch Platzverweise wurde ausgesprochen.

Bei einer Kontrolle am Montag bemerkten zivile Kräfte einen 26-Jährigen, der bereits einschlägige polizeiliche Erkenntnisse hat, im Bereich Andreaestraße/Ecke Mehlstraße, als er an einen 32-Jährigen offensichtlich Betäubungsmittel verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten bei dem 32-Jährigen 3,43 Gramm Marihuana auf. Der 26-Jährige trug mutmaßliches Dealgeld bei sich, das wie das Marihuana beschlagnahmt wurde. Gegen den Händler wurde ein Platzverweis verhängt.

Der 32-Jährige geriet nur zwei Minuten später in die nächste Polizeikontrolle, als Einsatzkräfte den Mann am Steuer eines Fahrzeugs antrafen und stoppten. Der Mann räumte ein, dass er zuvor Drogen konsumiert hatte. Nach diversen polizeilichen Maßnahmen und der Entnahme einer Blutprobe sowie der Zahlung einer Sicherheitszahlung durch den Mann ohne Wohnsitz in Deutschland, durfte dieser gehen.

Am Dienstag schloss sich die nächste Schwerpunktkontrolle in der Innenstadt an. Bei einer Personenkontrolle eines 23-Jährigen an der Andreaestraße fanden Einsatzkräfte gegen 10:00 Uhr in einer Umhängetasche 20,5 Ecstasy-Tabletten, 14 Verkaufseinheiten Marihuana, 252 verschreibungspflichtige Tabletten sowie mutmaßliches Dealgeld. Die Sachen wurden beschlagnahmt.

Gegen 11:45 Uhr beobachteten zivile Polizeibeamte, wie ein 25-Jähriger an der Andreaestraße einem 26-jährigen Mann Drogen verkaufte. Bei einer darauffolgenden Kontrolle wurden bei beiden Männern insgesamt mehr als 8,6 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Der 25-Jährige wurde aufgrund eines vorliegenden Abschiebehaftbefehls festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Anschließend wurde der Mann zwecks Durchführung eines beschleunigten Verfahrens in das Polizeigewahrsam Hannover transportiert.

Mit Unterstützung von Rauschgiftspürhunden landeten uniformierte Polizeibeamte dann gegen 14:45 Uhr im Bereich Andreaestraße einen Treffer. In einem Mülleimer, in einem Einwegbecher versteckt, stießen die Einsatzkräfte auf elf Verkaufseinheiten Marihuana (insgesamt 12,5 Gramm). Eine dem Fund zugehörige Person konnte nicht angetroffen werden. Das Marihuana wurde beschlagnahmt.

Bei einer dritten, bis zum frühen Freitagmorgen angesetzten Schwerpunktkontrolle, dauerte es nicht lange, bis die Beamten einen Ermittlungserfolg verzeichneten. Gegen 16:30 Uhr bemerkten sie, dass ein 27-Jähriger mit einschlägigen Vorerkenntnissen in mehreren Fällen in der Andreaestraße Drogen verkaufte. Unter den Kunden befanden sich einmal ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren sowie ein 18 Jahre alter Heranwachsender. Bei dem Tatverdächtigen wurden 1,47 Gramm Marihuana, bei den beiden Kunden jeweils 0,51 Gramm sowie 1,23 Gramm sowie 0,76 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 27-Jährige wieder auf freien Fuß.

Um 19:15 Uhr stellte die Polizei zwei 24 und 18 Jahre alte mutmaßliche Drogendealer fest, die gemeinschaftlich agierten und in der Andreaestraße Marihuana, Kokain und Ecstasy verkauft haben sollen. Einsatzkräfte beobachteten, wie ein 54 Jahre alter Kunde den 18-Jährigen zunächst ansprach. Dieser führte den Älteren dann zum Kröpcke, wo der 24-Jährige wartete. Dann kam es zum Handel von Marihuana. Bei der anschließenden Kontrolle können bei dem mutmaßlichen Drogenhändler 8,66 Gramm Marihuana, 6 Ecstasy-Tabletten, 1,26 Gramm Kokain sowie mutmaßliches Dealgeld aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide Verdächtigen auf freien Fuß und erhielten einen Platzverweis.

Gut eine Stunde später, gegen 20:30 Uhr, bemerkten die Beamten zwei 31 und 20 Jahre alte Tatverdächtige, die ebenfalls gemeinschaftlich mit Drogen gehandelt haben sollen. In diesem Zusammenhang wurde beobachtet, wie der 31-Jährige im Bereich Andreaestraße aus einem Bunker Marihuana entnimmt und dann im Bereich Kröpcke an einen 48-Jährigen verkauft. Während beide Personen kontrolliert und das Marihuana beschlagnahmt wird, begab sich ein anderer Polizist zu dem Bunker, um diesen zu kontrollieren. Dabei versuchte der zweite Tatverdächtige, den Beamten daran zu hindern. Letztlich wurden bei der Kontrolle des 20-Jährigen mutmaßliches Dealgeld sowie in dem Bunker weitere 8,98 Gramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Beide mutmaßlichen Täter erhielten zudem Platzverweise.

Bei den drei Schwerpunktkontrollen leitete die Polizei mehr als 20 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und konnte diverse Drogen, darunter auch Kokain, sowie diverse verschreibungspflichtige Tabletten aus dem Verkehr ziehen.

Die Polizei weist darauf hin, dass trotz der Teillegalisierung von Cannabis, der Handel sowie die Einfuhr von Cannabis verboten ist. Auch kann das Fahren unter Cannabiseinfluss zu Bußgeldern, Fahrverboten sowie Punkten führen. /ram, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell