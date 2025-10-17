Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter stehlen zwei Autos der Marke Jeep - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Zwischen Sonntag, 05.10.2025, und Montag, 06.10.2025, haben bislang unbekannte Täter zwei Autos der Marke Jeep in der Stadt Burgwedel und in Altwarmbüchen gestohlen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldete der Inhaber eines Autohauses am Montagmorgen, 06.10.2025, den Diebstahl. Die Fahrzeuge parkten an zwei unterschiedlichen Standorten und hatten am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr noch an ihrem jeweiligen Abstellort gestanden. Im Zuge der Ermittlungen wertete die Polizei Daten der GPS-Tracker aus, die in den Fahrzeugen verbaut waren. Die Ortung ergab, dass sich beide Fahrzeuge am 06.10.2025 gegen 07:00 Uhr in Wahlstedt und gegen 08:20 Uhr in Bad Segeberg befanden.

Bei den gestohlenen Autos handelt es sich um einen Jeep Grand Cherokee und um einen Jeep Wrangler. Bei den beigefügten Fotos handelt es sich um Beispielsbilder. Beide Fahrzeuge sind schwarz lackiert. Der Gesamtwert der beiden Autos liegt zusammen bei ca. 40.000 Euro.

Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem Verbleib der entwendeten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell