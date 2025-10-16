PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hinweis auf eine Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Westhessen

Hannover (ots)

Das Polizeipräsidium Westhessen sucht seit dem 01.10.2025 nach einer 82-jährigen Frau. Die Vermisste könnte sich im Raum Hannover aufhalten.

Die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen finden Sie samt Foto der Vermissten unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6138777

/trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 08:12

    POL-H: Vahrenwald: versuchter Raub auf unbekannte Passantin

    Hannover (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagvormittag, 13.10.2025, in Hannover-Vahrenwald eine Frau geschubst und versucht ihre Handtasche zu rauben. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Täter. Die Polizei sucht nun sowohl nach weiteren Zeugen als auch nach der bislang unbekannten Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover beobachtete ein Mann am Montag gegen 10:15 Uhr im ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 15:02

    POL-H: 142 Verstöße in einer Woche - Polizei kontrolliert Ablenkung am Steuer

    Hannover (ots) - In der Woche vom 06.10.2025 bis zum 12.10.2025 hat die Polizeidirektion Hannover im gesamten Stadtgebiet sowie in der Region Hannover verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel war es, Ablenkungen am Steuer, insbesondere durch die Nutzung elektronischer Geräte, entgegenzuwirken. Die Einsatzkräfte stellten dabei über 140 Verstöße fest. Die ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:49

    POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei findet entwendete Radlader

    Hannover (ots) - Die Polizei Hannover hat drei in der vergangenen Woche entwendete Radlader sichergestellt. Zeugenhinweise führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu den Arbeitsmaschinen, die nun von der Polizei gesichert wurden. Seit 09.10.2025 hat der Zentrale Kriminaldienst Hannover nach insgesamt drei entwendeten Radladern gesucht. Zur Fahndung wurden auch Bilder der Arbeitsmaschinen veröffentlicht (siehe: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren