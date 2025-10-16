Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hinweis auf eine Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Westhessen

Hannover (ots)

Das Polizeipräsidium Westhessen sucht seit dem 01.10.2025 nach einer 82-jährigen Frau. Die Vermisste könnte sich im Raum Hannover aufhalten.

Die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen finden Sie samt Foto der Vermissten unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6138777

/trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell