POL-H: Hinweis auf eine Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Westhessen
Hannover (ots)
Das Polizeipräsidium Westhessen sucht seit dem 01.10.2025 nach einer 82-jährigen Frau. Die Vermisste könnte sich im Raum Hannover aufhalten.
Die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen finden Sie samt Foto der Vermissten unter folgendem Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6138777
