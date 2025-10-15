Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: versuchter Raub auf unbekannte Passantin

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagvormittag, 13.10.2025, in Hannover-Vahrenwald eine Frau geschubst und versucht ihre Handtasche zu rauben. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Täter. Die Polizei sucht nun sowohl nach weiteren Zeugen als auch nach der bislang unbekannten Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover beobachtete ein Mann am Montag gegen 10:15 Uhr im Bereich Alemannstraße / Grenzweg, wie ein Unbekannter eine Frau angriff. Der Täter schubste die Frau und riss an ihrer Handtasche. Nachdem es ihm nicht gelang, Ihr die Handtasche zu rauben, rannte er in Richtung Vahrenwalder Straße weg. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch aus den Augen.

Als der Zeuge zur betroffenen Frau zurückkehrte, wirkte diese sichtlich aufgewühlt und gab an, dringend zur Arbeit zu müssen. Danach verließ sie die Örtlichkeit, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Ob sie durch den Angriff verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Der Täter wird als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein, hatte einen schwarzen Vollbart und trug einen dunkelblauen Mantel und eine beige-braun gemusterte Basecap.

Die Frau ist etwa 1,50 Meter groß, ca. 55 Jahre alt und hat blonde Haare.

Zeugen sowie die betroffene Frau selbst werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3117 zu melden. /ms, os

