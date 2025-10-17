Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen-Godshorn: 37-Jähriger bei geplanter Aussprache angegriffen - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 15.10.2025, ist ein 37 Jahre alter Mann bei einem Treffen in der Straße "Am Moore" in Langenhagen-Godshorn von mehreren Unbekannten verfolgt worden. Der Mann konnte flüchten, hörte dabei jedoch mehrere laute Knallgeräusche. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verabredete sich der 37-jährige Hannoveraner gegen 19:20 Uhr mit einem 36-Jährigen aus Hameln zu einer Aussprache nach einem Streit in der Straße "Am Moore". Der 36-Jährige erschien in Begleitung mehrerer Personen vor Ort, woraufhin der 37-Jährige flüchtete. Während er wegrannte, hörte er mehrere laute Knall- bzw. Schussgeräusche. Der Flüchtende blieb unverletzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass es sich dabei um tatsächliche Schussabgaben auf den 37-Jährigen gehandelt hat und werten es als versuchten Totschlag. Der 36-Jährige stellte sich am Mittwochabend der Polizei. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht gesichert, dass der 36-Jährige die Schüsse abgab. Die Polizei sucht daher Zeugen der Tat.

Die Hintergründe des Streits sowie mögliche Tatmotive sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell