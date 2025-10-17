Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tatverdächtiger nach Raub mit Fotos gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Auf Anordnung des Amtsgerichts Hannover sucht die Polizei Hannover öffentlich mit Fotos nach einem Tatverdächtigen zu einem Raub im Juni des Jahres 2024. Der unbekannte Mann schlug am 21.06.2024 einen damals 42-Jährigen und entwendete sein Mobiltelefon. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen griff der gesuchte Mann am 21.06.2024 gegen 23:55 Uhr den 42-jährigen Hannoveraner am Mühlenberger Markt an. Nachdem der Tatverdächtige den Mann verletzt hatte, raubte er sein Telefon und floh in Richtung der Stadtbahnhaltestelle "Mühlenberger Markt". Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unmittelbar nach der Tat sowie intensive Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung des Räubers. Der zur Tatzeit 42-jährige Mann musste medizinisch behandelt werden und wurde durch die Tat leicht verletzt.

Das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen führt seit mehreren Monaten intensive Ermittlungen wegen Raubes. Dabei sind alle Ermittlungsschritte und -ansätze ausgeschöpft worden. Auf Anordnung des Amtsgerichts Hannover veröffentlicht die Polizei jetzt Fotos des Verdächtigen.

Der Gesuchte wird zur Tatzeit wie folgt beschrieben:

- ca. 28 bis 45 Jahre alt - ca. 175cm groß - normale Statur mit leichtem Bauchansatz - bekleidet mit schwarzer Kappe, einem schwarzen T-Shirt mit einem weißen Balken im Bauchbereich, dunkle Hose, dunkle Badeschuhe, blaue Sweatjacke und einer schwarzen Tasche - hat eine Tätowierung am linken Unterarm mit einem Schriftzug unter einer Sonne

Zeugen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Rufnummer 0511-109 3015 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell