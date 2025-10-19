Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vollsperrung der Autobahn (A) 2 zwischen Wunstorf und Garbsen nach Unfall

Hannover (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der A2 zwischen der Anschlussstelle Wunstorf und Garbsen sind am 17.10.2025 insgesamt vier Personen leicht verletzt worden. Die A2 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für ca. eine Stunde in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover kollidierten gegen 16:10 Uhr ein Ford Puma, ein Opel Vivaro und ein Mitsubishi auf dem linken Fahrstreifen miteinander. Durch die Kollision wurde eine 25-jährige Frau, ein 34-jähriger Mann und ein neun Jahre altes Mädchen im beteiligten und vorausfahrenden Ford Puma leicht verletzt. Diese wurden mit eingesetzten Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser transportiert und medizinisch versorgt. Fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren, die an zweiter Stelle mit ihrem Opel Vivaro fuhren, blieben bei dem Unfall körperlich unverletzt. Der im Mitsubishi an letzter Stelle fahrende 36-jährige Mann und seine 35-jährige Begleiterin blieben bei dem Unfall ebenso unversehrt. Ihr 10-jähriges Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Für die medizinischen Maßnahmen vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. In der Zeit zwischen 16:37 Uhr und 17:20 Uhr war die A2 gesperrt.

Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Bestandteil der nun folgenden Ermittlungen./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell