Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Unfall auf der Oesselser Straße mit fünf Verletzten

Hannover (ots)

Bei einer Kollision von einem Mazda und einem Audi am 18.10.2025 auf der Oesselser Straße zwischen Ingeln-Oesselse und Gleidingen wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 67-jähriger Mann aus Laatzen gegen 14:40 Uhr mit seinem Mazda die Oesselser Straße in Richtung Ingeln-Oesselse. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Laatzener in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Audi einer ihm entgegenkommenden Familie aus Sarstedt, darunter eine 24-jährige Frau, der 25-jährige Fahrzeugführer und zwei vier und sieben Jahre alte Kinder. Durch die Kollision wurden die fünf Personen verletzt. Aufgrund des erheblichen Schadens an den Fahrzeugen, der Fahrbahn und am Grünstreifen musste die Fahrbahn für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Die verletzten Personen wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell