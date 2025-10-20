PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Einbruch und Brand in Pizzeria - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 16.10.2025, auf Freitag, 17.10.2025, ist eine unbekannte Person in eine Pizzeria an der Vahrenwalder Straße im Stadtteil Vahrenwald eingebrochen und hat anschließend ein Feuer gelegt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkten zwei junge Männer, die an der Pizzeria vorbeifuhren, dass Rauch aus dem Laden aufstieg, und meldeten den Brand gegen 00:10 Uhr. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr begaben sich unverzüglich zum Einsatzort. Die Feuerwehr verhinderte durch Löscharbeiten ein vollständiges Abbrennen der Pizzeria.

Nachdem das Feuer gelöscht war, nahmen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminaldauerdienstes Hannover die Spurensuche auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen deutet die Spurenlage darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zudem wurde festgestellt, dass die unbekannte Person Bargeld gestohlen hatte, bevor sie unerkannt vom Tatort floh.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung und des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pizzeria im Zeitraum zwischen der Schließung des Lokals gegen 23:00 Uhr am Vortag und der Brandentdeckung gegen 00:10 Uhr gemacht oder auffällige Personen in der Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

