POL-H: Verkehrsunfall auf der B6 - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag, 22.10.2025, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 6 schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 57-Jährige aus Laatzen gegen 15:45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Honda die B6 aus Richtung Laatzen in Richtung Hannover. In Höhe der Anschlussstelle zur B443 wollte er auf diese nach Osten abfahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Bereich der Abfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zu Fall.

Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme wurde die Abfahrt von der B6 auf die B443 für ca. eine Stunde gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden.

