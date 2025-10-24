Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 33-Jähriger durch Schläge schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am frühen Morgen des Sonntages, 14.09.2025, ist ein 33-jähriger Mann im Rahmen einer Auseinandersetzung durch Schläge schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover geriet der 33-Jährige gegen 05:00 Uhr mit mehreren Türstehern vor einem Vergnügungslokal in der Scholvinstraße in Hannover-Mitte in eine Diskussion um den Einlass. Hieraus ergab sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem 25-jährigen Türsteher. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der Türsteher auf den älteren Mann ein, sodass dieser zu Boden ging. Am Boden schlug der 25-Jährige weiter auf den bereits Verletzten ein. Nachdem Zeugen dazwischen gingen, ließ der Türsteher von dem am Boden liegenden Mann ab. Auf die Situation aufmerksam gewordene Polizeibeamte begannen schnell mit der Erstversorgung, welche durch hinzugerufene Rettungskräfte weitergeführt wurde. Diese transportierten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Ermittlungen zum Tathergang und den Tathintergründen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Zentralen Kriminaldienst Hannover unter der Telefonnummer: 0511-109 5555 zu melden./ fas, trim

