PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 33-Jähriger durch Schläge schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am frühen Morgen des Sonntages, 14.09.2025, ist ein 33-jähriger Mann im Rahmen einer Auseinandersetzung durch Schläge schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover geriet der 33-Jährige gegen 05:00 Uhr mit mehreren Türstehern vor einem Vergnügungslokal in der Scholvinstraße in Hannover-Mitte in eine Diskussion um den Einlass. Hieraus ergab sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem 25-jährigen Türsteher. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der Türsteher auf den älteren Mann ein, sodass dieser zu Boden ging. Am Boden schlug der 25-Jährige weiter auf den bereits Verletzten ein. Nachdem Zeugen dazwischen gingen, ließ der Türsteher von dem am Boden liegenden Mann ab. Auf die Situation aufmerksam gewordene Polizeibeamte begannen schnell mit der Erstversorgung, welche durch hinzugerufene Rettungskräfte weitergeführt wurde. Diese transportierten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Ermittlungen zum Tathergang und den Tathintergründen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Zentralen Kriminaldienst Hannover unter der Telefonnummer: 0511-109 5555 zu melden./ fas, trim

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 14:02

    POL-H: Verkehrsunfall auf der B6 - Polizei bittet um Hinweise

    Hannover (ots) - Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag, 22.10.2025, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 6 schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 57-Jährige aus Laatzen gegen 15:45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Honda die B6 aus Richtung Laatzen in Richtung Hannover. ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:12

    POL-H: Nachtragsmeldung zu Schussabgaben am Mittwochabend in Hannover

    Hannover (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde am gestrigen Mittwochabend, 22.10.2025, bei einer Auseinandersetzung an der Vahrenwalder Straße ein 27-Jähriger getötet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6143240). Im Lauf des Einsatzes hat die Polizei drei weitere Personen mit Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren