Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei führt Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt durch - mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Hannover (ots)

Am Montag, 27.10.2025, haben Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover im Zeitraum von 15:00 bis 23:00 Uhr erneut einen Schwerpunkteinsatz im hannoverschen Innenstadtbereich durchgeführt. Ziel war es, durch sichtbare Präsenz die Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhöhen und konsequent gegen Straftaten vorzugehen.

Am Einsatz beteiligt waren neben Kräften der Polizeistation Hannover-Raschplatz auch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Besondere Dienste.

Im Zuge des Einsatzes sprachen die Einsatzkräfte 28 Platzverweise aus und setzten diese durch.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten zudem mehrere Ermittlungsverfahren ein - darunter acht wegen Handels mit Marihuana sowie ein Verfahren wegen gemeinschaftlichen Handels mit Marihuana.

Gegen 20:00 Uhr wurden Einsatzkräfte auf dem Vorplatz des Kontakt- und Konsumraums "Stellwerk" in der Augustenstraße auf einen Streit zwischen zwei Personen aufmerksam. Bei der Schlichtung und anschließenden Kontrolle der beiden Männer fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter Messer und Betäubungsmittel.

Einer der beiden Männer, ein 19-jähriger Hannoveraner, leistete bei den Folgemaßnahmen Widerstand, indem er nach den Einsatzkräften schlug, und beleidigte diese. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Auch wenn die Zahlen der Gewalttaten im innerstädtischen Bereich leicht rückläufig sind, werden auch in Zukunft solche und ähnliche Einsätze, Kontrollen und Maßnahmen stattfinden, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhöhen und konsequent gegen Straftaten vorzugehen. /ms

