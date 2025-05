Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Lkw und Motorrad auf der Industriestraße

Grünstadt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es an einer Kreuzung in der Industriestraße in Grünstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Motorradfahrer. Zuvor wollte der Lkw von der Lise-Meitner-Straße über die Industriestraße auf die Dieselstraße fahren. Hierbei übersah er das auf der Industriestraße von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte durch den Aufprall und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiterer Untersuchung und medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

