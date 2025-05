Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeieinsatz in Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

Am 02.05.2025 gegen 17:15 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Ortsmitte von 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf. Nachbarschaftsstreitigkeiten mündeten in mehrere strafbaren Handlungen, welche durch einen 35-Jährigen begangen wurden. Hierbei wurde auch ein Objekt in der Goethestraße mit mehreren uniformierten Kräften durchsucht. Der 35-Jährige Tatverdächtige konnte letztlich im Bereich der Kreisstraße 14 zwischen Lachen-Speyerdorf und Haßloch festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund des Zustandes des Mannes wurde dieser im Anschluss in einer Psychiatrischen Klinik vorgestellt. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

