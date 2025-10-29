Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 64-Jähriger aus Springe vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Hannover (ots)

Die Polizei in Springe bittet bei der Suche nach einem 64 Jahre alten Vermissten aus Springe die Bevölkerung um Mithilfe. Der Mann verließ am Dienstag, 28.10.2025, sein Zuhause und kehrte bis zum späten Abend nicht zurück. Aufgrund des untypischen Verhaltens und eines Krankheitsbildes ist eine Eigengefährdung anzunehmen. Wer hat den Vermissten gesehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 64 Jahre alte Hans-Peter K. am Dienstagmorgen zwischen 06:00 und 08:00 Uhr seine Wohnung an der Ellernstraße in Springe, um eine Besorgung zu machen. Da er bis zum späten Abend nicht zurückgekehrt war, meldete ihn sein Ehemann bei der Polizei als vermisst. Diese ergriff bis in die Nacht hinein Suchmaßnahmen, die jedoch nicht zum Auffinden des Vermissten führten. Aufgrund der Gesamtumstände sowie eines Krankheitsbildes ist davon auszugehen, dass eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Polizei fahndet deshalb mittels Fotos öffentlich nach Hans-Peter K. und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib des Manns aus Springe.

Der Gesuchte ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Hans-Peter K. trug zum Zeitpunkt des Verschwindens kurze graue Haare und eine Brille. Zudem war er mit einer blauen Übergangsjacke (siehe Foto 1), einer schwarzen Jogginghose sowie blauen Turnschuhe bekleidet. Vermutlich ist er zu Fuß unterwegs.

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Springe unter der Telefonnummer 05041 770-8115 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell