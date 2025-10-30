Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Unfall auf der A 2 bei Bad Nenndorf - Zwei Schwerverletzte nach Sekundenschlaf

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn (A) 2 zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Lauenau sind in der Nacht zu Donnerstag, 30.10.2025, zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 19-jähriger Mann aus Versmold gegen 02:10 Uhr mit einem Audi die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund auf dem linken von drei Fahrstreifen. Im Fahrzeug befanden sich eine 42-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann, beide ebenfalls aus Versmold. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der 19-Jährige infolge von Sekundenschlaf nach rechts auf den Hauptfahrstreifen. Dort kollidierte der Audi mit der vorderen rechten Fahrzeugseite unter die linke hintere Ecke des Aufliegers eines vorausfahrenden Sattelzugs der Marke Scania.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi stark beschädigt. Die 42-jährige Beifahrerin war kurzzeitig im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie und der 45-jährige Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, während der 19-jährige Fahrer leicht verletzt wurde. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst, teils unter Begleitung eines Notarztes, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 43-jährige Fahrer des Sattelzugs und sein 32-jähriger Beifahrer aus Wallenhorst blieben unverletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 85.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund bis etwa 02:30 Uhr voll gesperrt. Anschließend wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Abschleppmaßnahmen konnten gegen 06:30 Uhr abgeschlossen werden.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 19-Jährigen beschlagnahmt. /trim, nash

