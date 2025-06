Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Täter brechen in Firma ein

Diebe flexen Fahrzeug auf

Münzautomat geknackt

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen Dienstag, 19.23 Uhr, in eine Firma an der Werdohler Landstaße im Augustenthal ein. Hierfür brachen sie gewaltsam die Eingangstür auf. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Die Täter brachen Schränke auf, nahmen mehrere Laptops mit und flüchteten anschließend.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: 25-30 Jahre, normale Statur, Bart, Brille, schwarze Kappe, schwarze Jeans, schwarzer Pullover, schwarze Schuhe

2. Täter: 20-25 Jahre, dünne Statur, Kappe mit weißer Aufschrift, schwarze Jeans, blau-weiße Jacke, weiße Schuhe, schwarzer Rucksack

3. Täter: normale Statur, schwarze Hose, schwarzer Pullover, schwarze Kappe, schwarze Schuhe, medizinische Maske.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Zwei unbekannte Täter versuchten gestern, 3.55 Uhr, die Schiebetür eines Renault Trafic aufzuflexen. Das Fahrzeug stand im Olpendahl in Höhe des Nachtigallenwegs. Ein Zeuge bekam die Tat mit und sprach die Täter an. Die beiden etwa 30 Jahre alten Männer stiegen daraufhin in einen älteren grauen Citroen und fuhren Richtung Heedfelder Straße davon. Beute machten sie keine. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Wer hat die Tat oder die Täter beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Eine ähnliche Tat ereignete sich auf der Brüderstraße etwa in Höhe der Einmündung "Am Lehmberg". Dort sollen Unbekannte ebenfalls eine Schiebetür aufgeschnitten und anschließend mehrere Werkzeuge gestohlen haben. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag. Auch hier entstand Sachschaden. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. (dill)

In der Nacht zu heute brachen Diebe den Münzautomaten der öffentlichen Toilette am Sauerfeld auf. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt und sucht Zeugen. (dill)

