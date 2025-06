Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen nach Raub auf Seniorenpaar

Altena (ots)

Nachtrag zu PM "Raubüberfall auf Senioren" vom 5. Mai 2025, 15.17 Uhr

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Märkischer Kreis

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Seniorenpaar am 5. Mai hat die Polizei vier Personen vorläufig festgenommen und fahndet nach zwei weiteren Tatverdächtigen, die auf der Flucht sind.

Sechs Personen im Alter zwischen 17 und 33 Jahren werden verdächtigt, am frühen Morgen des 5. Mai an der Haustür eines Seniorenpaares (82 und 86 Jahre) geklingelt und sich unter Angaben falscher Behauptungen Zugang zur Wohnung verschafft zu haben. Unter Vorhalt von Schusswaffen bedrohten sie die Bewohner, durchsuchten die Wohnräume und flüchteten mit Bargeld.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei hat das Amtsgericht Hagen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erlassen. Am Dienstagmorgen vergangener Woche erfolgten zeitgleich Hausdurchsuchungen, teilweise mit Unterstützung von Sondereinsatzkräften, an sechs Objekten in Altena und Lüdenscheid. Die Polizei stellte Beweismittel sicher.

Insgesamt wurden vier Personen vorläufig festgenommen. Zwei Tatverdächtige, ein 17-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau, wurden entlassen. Zwei männliche Tatverdächtige (19 und 20 Jahre alt) befinden sich in Untersuchungshaft. Nach zwei wetieren Tatverdächtigen, einer 19-jährigen Frau und einem 33-jähriger Mann, läuft eine Fahndung. Es soll ein internationaler Haftbefehl beantragt werden. (cris)

