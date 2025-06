Plettenberg (ots) - Einbrecher verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus "Am Stübel". Die Täter durchsuchten die Wohnräume. Ob sie Beute machten, ist nicht bekannt. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. Zwischen 01.06. und 16.06. versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus "Auf der Weide" einzudringen. Dies misslang. Auch hier ...

mehr