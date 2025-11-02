Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kreisstraße (K) 347: 30-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, ist ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto zwischen Mardorf und Neustadt am Rübenberge von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 30-Jährige in den frühen Morgenstunden mit einem BMW die K 347 in Fahrtrichtung Neustadt am Rübenberge. Gegen 07:10 Uhr kam er aus bislang noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen.

Die alarmierte Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug. Anschließend übernahm der Rettungsdienst an der Unfallstelle die medizinische Versorgung. Der Verletzte wurde im weiteren Verlauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Beim Unfall entstand ein finanzieller Schaden von ca. 15.000 Euro.

Die K 347 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 10:00 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Beeinflussung des 30-Jährigen durch Alkohol oder Drogen vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell